“Un Posto al Sole” anticipazioni 17 settembre: Marina in pericolo?

Stasera andrà in onda una nuova puntata di Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più amata della televisione. Marina vivrà un momento drammatico con Fabrizio

Questa sera andrà in onda l’ultimo episodio della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più longeva e più seguita della televisione italiana. Fabrizio sta vivendo davvero un periodo difficile a lavoro e a pagarne le conseguenze per il momento è Marina il loro matrimonio. Lei ce la sta mettendo tutta per stargli vicino, ma Fabrizio non sta aiutando affatto a salvare il loro matrimonio e questa sera Marina potrebbe conoscere un lato inaspettato del suo attuale marito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> 16 Settembre. Ci ha lasciato oggi la stella più splendente della musica mondiale. Il triste anniversario

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Adele negli ultimi tempi ha cominciato seriamente a sospettare che Renato potesse avere qualcosa a che fare con l’aggressione che ha subito sua figlia. La donna si è confidata con Giulia, scoprendo poi che i suoi sospetti sono nati soprattutto per l’influenza che Adele ancora ha dal suo ex marito. Renato adesso deve prepararsi all’ennesimo colloquio con l’ispettore Torre e la sua assistente, e per questo la sua ex moglie si impegnerà per tenere Manlio lontano da Adele. Intanto, Niko, potrebbe ricevere una notizia inaspettata che riguarda Susanna, ma è difficile godersi il momento quando suo padre rischia di finire in galera con un’accusa così grave. Se Susanna dovesse svegliarsi, però, potrebbero venire a conoscenza della verità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sanremo 2022, Amadeus scioglie ogni dubbio: “Confermato, loro non ci saranno”

Silvia è sempre più combattuta a causa dei sentimenti che prova per Giancarlo, l’uomo che ha conosciuto al Vulcano qualche mese fa. Si ritroverà ancora una volta a confidarsi con Mariella, che le darà qualche consiglio in merito.