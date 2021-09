Vanessa Incontrada sempre insieme a lui tra coccole e baci – FOTO

Vanessa Incontrada condivide con i fan i suoi momenti quotidiani, nell’ultima foto è in compagnia di un amico speciale

Vanessa Incontrada sta per arrivare su Canale 5 ogni sera con “Striscia la notizia”. E’ da mesi che l’indiscrezione era nell’aria ma oggi finalmente è realtà e il pubblico non vede l’ora di scoprire tutte le novità.

Alessandro Siani la accompagnerà in questa nuova avventura, si tratta di una coppia inedita, tutta da conoscere. Nell’attesa la conduttrice continua a sfoggiare alcuni scatti sui social.

Vanessa Incontrada, con lui è tutto più bello – FOTO

Vanessa Incontrada si sta preparando per il grande debutto e su Instagram ha postato una storia in cui si scatta un selfie con il suo amico Oliver finito l’allenamento. Nonostante le critiche e i giudizi negativi nei confronti della conduttrice riguardo al suo fisico, la presentatrice continua a seguire uno stile di vita sano e corretto, mantenendosi in forma.

E’ molto attiva contro il body shaming e a tal proposito ha posato anche per il giornale Vanity Fair dove si è mostrata senza veli, completamente nuda in prima pagina.

In quell’occasione e per il suo aumento di peso è stata molto criticata, ha ricevuto commenti di ogni tipo, ma la cattiveria l’ha resa più forte. In un’intervista per Grazia ha rivelato: “Le donne possono essere perfide, maliziose e aggressive. E quando non c’è sorellanza su questi temi o non vogliono semplicemente allearsi con te, diventano pericolose e possono farti tanto male”.

Vanessa Incontrada continua la sua strada e il suo percorso professionale a testa alta, non ha nulla da nascondere e di cui vergognarsi.

Semplice, solare e sempre sul pezzo. E’ sempre pronta a mettersi in gioco e a condividere con i fan alcuni momenti unici. Il suo lavoro per lei è una parte fondamentale della sua vita e non vi rinuncia per nulla al mondo.