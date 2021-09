Ambra Angiolini ammalia tutti con l’ultima foto postata su Instagram. Fioccano i commenti, soprattutto gli apprezzamenti…anche da colleghe.

Ambra Angiolini, la splendida conduttrice negli anni è riuscita sempre a reinventarsi e proporsi in molteplici vesti, riuscendo a collaborare in televisione a 360°. L’ex ragazza prodigio – memorabile in “Non e La Rai” – negli anni si è evoluta intraprendendo la carriera di attrice. Tantissimi i film che l’hanno vista protagonista…

Ambra è anche scrittrice: la 44enne romana infatti nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “InFame” raccontando del suo rapporto burrascoso col cibo. Seguitissima sui social, non perde occasione per aprire le porte del suo cuore ai fans che amano seguirla nella vita di tutti i giorni.

Ambra Angiolini indossa solo il suo accessorio più bello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

“Sorridete al vostro weekend….. a prescindere. Sorridete anche se non c’è niente da ridere” questo l’invito di Ambra apparso poco fa sui social pubblicando un suo primo piano davvero bellissimo. Ripresa di spalle, Ambra sfoggia il suo sorriso più bello…nessun altro accessorio occorre davanti a cotanto splendore. La giornalista Francesca Barra commenta: “Vinci facile con questo sorriso”.

In effetti, i fans sono estasiati dalla stupenda visione. I capelli raccolti in un’alta acconciatura le permettono di avere una visuale più ampia del suo viso, impreziosito e reso sbarazzino dalla frangia. Dalla foto non si vede, ma i più attenti avranno notato come questo scatto appartenga al red carpet di Venezia cui la stessa ha preso parte.

Un abito bianco lungo super elegante e scollato che è molto piaciuto sul web. Ma tornando a quel sorriso spiazzante, Ambra coglie l’occasione per fare un annuncio: “Per lamentele, reclami di qualsiasi genere , vi aspetto lunedì per parlarne insieme” al programma radiofonico condotto dall’attrice.

Un progetto che sta riscuotendo molto successo, una fan infatti ringrazia per la compagnia ed accoglie l’invito: “Cercherò di sorridere di più grazie per la compagnia che mi fai tutte le mattine ambra sei una donna meravigliosa”.