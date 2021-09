“L’amore vince sempre”. Samantha De Grenet, scoppia la passione FOTO

Samantha De Grenet, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha pubblicato uno scatto con suo marito su Instagram che ha fatto record di likes

Samantha De Grenet è una degli ex concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. È entrata nella casa più spiata d’Italia lo scorso dicembre quando venne annunciato il prolungamento e servivano nuovi concorrenti per arrivare alla finale del programma. Lei riuscì a superare molti televoti e a completare il suo percorso ad un paio di settimane dalla fine. Era oramai diventata una delle concorrenti più amate dell’intera edizione, nonostante non fosse partita affatto con il piede giusto.

Samantha De Grenet, la dolce dedica a Luca per il loro anniversario

Samantha, uscita dalla casa, è ritornata dalla sua famiglia che ama più della sua stessa vita. Ha un figlio di quindici anni che si chiama Brando, e che durante la sua partecipazione al programma arrivò a farle una sorpresa. E poi un marito che la ama tantissimo, stiamo parlando di Luca, che condivide la sua vita con lei oramai da sedici lunghi anni. Oggi è il loro anniversario di matrimonio e Samantha ha deciso di scrivere una dolce dedica all’uomo che oramai da sedici anni le sta vicino, che le ha regalato la gioia di sentirsi amata, di diventare moglie e poi madre del loro meraviglioso Brando che è il regalo più grande che la vita potesse fare loro.

Lo scatto ha raggiunto in pochissimi minuti tantissimi likes e commenti di apprezzamento. Tanti auguri per una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, che oramai da sedici anni sono davvero inseparabili.