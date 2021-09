Barbara D’Urso ha condiviso su Instagram uno scatto fenomenale in cui appare bellissima che ha colpito i follower sia in positivo che in negativo: i dettagli

La conduttrice di “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso è un personaggio amato quanto odiato dal pubblico del piccolo schermo e dai follower su Instagram. A margine della sua ultima foto pubblicata sui social i fan si sono sbizzarriti tra chi ha apprezzato l’outfit e la bellezza e chi invece l’ha criticata aspramente.

Lo scatto pubblicato ieri sera ritrae Barbarella nazionale mentre esce da un’auto e qualcuno ha criticato anche l’immagine venuta mossa, che probabilmente è stata condivisa volutamente così. Gli haters però non hanno colto e l’hanno riempita di parole non proprio carine.

Barbara D’Urso, la foto che i follower hanno criticato

La simpatica conduttrice di Napoli è stata perlopiù attaccata per quest’ ultima foto condivisa sui social. C’è chi ha criticato lo stesso scatto affermando che sia ritoccato, chi il fatto che fosse mosso e chi è contento di non rivederla la domenica pomeriggio condurre “Domenica Live”.

Il programma infatti è stato sospeso e al suo posto ci sarà il secondo appuntamento del weekend con “Verissimo” di Silvia Toffanin dopo quello del sabato sempre su Canale 5.

Ci sono stati però altri seguaci della D’Urso che invece hanno apprezzato il suo scatto in cui mostra le gambe scolpite e il décolleté generoso sotto il vestito bianco molto corto, come un utente che ha scritto: “Eleganza e bellezza“. Un altro ammiratore che ha detto, a dispetto della maggioranza dei commenti negativi: “Gran bella donna, tutto il resto è invidia!”.

Se volesse dare importanza a tutte le frasi negative e le critiche non ne uscirebbe più quindi Barbara D’Urso non se ne cura e va avanti per la sua strada. Continua naturalmente a condurre senza traumi la sua vita privata e la carriera sebbene non presenti più “Domenica Live“.