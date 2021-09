“Beautiful”, anticipazioni puntata 18 settembre: Liam è molto preoccupato

Beautiful, anticipazioni 18 settembre: Liam è molto preoccupato per la situazione di Steffy. La ragazza è fuori controllo.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam preoccuparsi per la sorte di Steffy. Dopo essere rimasta vittima di un brutto incidente in moto, la ragazza non è più la stessa. Il dolore l’ha portata ad assumere medicine molto forti che le hanno alterato l’umore. Notando la sua instabilità mentale, Hope ha cercato di trattenere Kelly a casa sua, il che ha fatto scattare l’ira della Forrester. Secondo Thomas, il principale motivo per cui Steffy sta male è il rifiuto da parte di Liam. Il suo corpo sta esternando tramite il dolore fisico quello che sta provando a livello sentimentale. Steffy si rifiuta di crederci, ma non può negare a se stessa di avere dei sentimenti irrisolti per l’ex marito.

Beautiful, anticipazioni 18 settembre: Steffy è fuori controllo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope su preoccuperà per Steffy. La Logan è stata attaccata dalla Forrester dopo essere andata a casa sua per riportare Kelly. Adesso è convinta che Steffy debba farsi aiutare e che la bambina debba venire a vivere a casa sua e di Liam finché sua madre non si sarà ripresa.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Liam racconterà a Bill, Justin e Wyatt i dettagli sulla precaria situazione di Steffy. Tutti saranno d’accordo sul fatto che la Forrester non è nel pieno delle sue facoltà al momento. È importante che Liam faccia quello che è meglio per Kelly, togliendo la bambina a sua madre per il tempo necessario a farla riprendere.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 18 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.