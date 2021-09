Belen Rodriguez si racconta per la prima volta, dopo la sua seconda gravidanza, a “Verissimo”. Le sue parole sono inaspettate

Belen Rodriguez oggi è stata la primissima ospite di “Verissimo”, la trasmissione di Canale 5 condotta ormai da 15 anni da Silvia Toffanin. Tornano così le interviste della compagna di Pier Silvio Berlusconi che per questa nuova edizione avranno un doppio appuntamento, non solo al sabato ma anche alla domenica.

E quale modo migliore per inaugurare il tutto se non una delle donne più belle e desiderate di sempre, Belen Rodriguez. La showgirl si è raccontata per la prima volta dopo la sua seconda gravidanza, a due mesi dalla nascita di Luna Marie avuta dalla relazione con il suo attuale compagno, Antonino Spinalbese. Per lei non sono mancate le lacrime e quello che ha raccontato ha lasciato tutti di stucco.

NON PERDERTI ANCHE — > “Mi manca il respiro” Federica Pellegrini la posa in costume: si resta senza fiato. FOTO

Belen Rodriguez ed i figli: “Sono vecchia, non ne ..”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

NON PERDERTI ANCHE — > “Mi piace da morire” Ainett Stephens, il top in maglia non regge le curve esplosive – FOTO

Si dice una donna felice Belen Rodriguez a due mesi dalla nascita della sua Luna Marie. Se la gode appieno la sua secondogenita e non vede l’ora che “inizi ad interagire di più” ha ammesso questo pomeriggio alle telecamere di “Verissimo”.

La showgirl ha raccontato che la piccola è più irrequieta e la notte non la lascia dormire molto, rispetto a Santiago che, invece, era buonissimo. “Lo sapevo già, si muoveva troppo – ha ammesso a Silvia Toffanin – I secondi sono più irrequieti. Me l’avevano detto ma non ci credevo”.

Una mamma certamente diversa è Belen. Se il parto è andato benissimo, “la gravidanza è stata tosta – ha spiegato – ho avuto parecchie nausee”.

E Antonino è stato presente? Le ha chiesto la Toffanin. “È quasi è svenuto, gli si sono afflosciate le gambe ed è caduto su di me – ha raccontato Belen – poi gli ho detto: guarda che sono io che sto partorendo”. Sul compagno però ha detto che “è un papà dolcissimo, spettacolare, molto presente, ha perso la testa e ama follemente Luna Marie”.

E su come si vede oggi che Belen ha però stupito tutti. “Ti vedi diversa rispetto a quando è nato Santiago?” le ha chiesto la conduttrice e lei ha dato la risposta che nessuno avrebbe immaginato. “Sono passati nove anni, me la godo di più. So che sarà l’ultima” ed un attimo di silenzio è calato in studio.

La Toffanin con lo sguardo cerca una spiegazione in Belen e lei aggiunge “Sono vecchia, non ne vorrei più – sottolinea riferendosi ai figli – Ho un maschio e una femmina, la coppia… è perfetto, no?”.

Al mai dire mai della conduttrice che l’ha incalzata lei, in modo deciso, ha precisato: “Sempre mai dire mai ma non vorrei un terzo figlio“.