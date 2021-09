Bianca Guaccero, l’annuncio su Instagram manda in estasi i fan. Primo piano spettacolare, sguardo penetrante a cui non si può scappare: irresistibile

È da poco ricominciata la nuova stagione di “Detto Fatto“, per la gioia dei telespettatori che attendevano il loro appuntamento pomeridiano con Bianca Guaccero e la sua straripante energia. Non sarà l’unica occasione in cui poter ammirare la conduttrice, che parteciperà alla nuova serie tv “Fino all’ultimo battito“, in onda su Rai 1 dal 23 settembre.

Una stagione televisiva sicuramente importante per i suoi numerosi fan, che la vedranno ancora una volta nelle vesti di attrice, per stupire con la complessità del suo talento multiforme. Un seguito che si rispecchia anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta la totalità di 740 mila followers, con i quali ha condiviso un inaspettato annuncio.

Sarà presente domani 19 settembre nella nuova puntata di “Domenica In“, per interfacciarsi con le domande dell’amata padrona di casa Mara Venier. Lo dichiara sui social attraverso un affettuoso post che entusiasma gli utenti: “Oggi relax… ma domani vi aspetto dalla zia Mara! Vvb“. Ad accompagnare la notizia, il primo piano della conduttrice che incanta il web: bellezza spettacolare.

POTREBBE INETERSSARTI ANCHE —> “Sto pensando a…”, Chiara Ferragni completamente senza veli sul divano, la FOTO a luci rosse: da arresto cardiaco

Bianca Guaccero, primo piano magnetico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

POTREBBE INETERSSARTI ANCHE —> Belen Rodriguez e il post gravidanza: la decisione sul futuro non lascia equivoci. La confessione

Un ciclone di positività e simpatia, Bianca Guaccero è un’esplosione di allegria per i telespettatori, che amano divertirsi seguendo puntate di “Detto Fatto”, con i suoi imperdibili suggerimenti. Beauty, salute, benessere, cucina, sono tantissimi i temi trattati dalla conduttrice con inconfondibile ironia, incantando i telespettatori con stile e femminilità.

Molto evidente il gusto per la moda della conduttrice, che sfoggia ad ogni puntata look perfetti e sempre di tendenza, spesso molto originali. Dall’haistyling al make up, dall’outfit agli accessori, la conduttrice cura ogni aspetto della sua immagine nei minimi dettagli, rappresentando una fonte di ispirazione per il pubblico femminile.

Ma la sua è una bellezza completamente naturale, e non necessita di particolari accorgimenti per splendere nella sua autenticità. Lo dimostra con l’ultimo post pubblicato su Instagram, dove annuncia ai suoi followers la partecipazione alla prossima puntata di “Domenica In“, attraverso il primo piano che ferma il tempo.

Quasi senza trucco e con il raccolto appena spettinato, indossa una semplice vestaglia bianca, e tanto basta per stupire e sedurre il popolo del web. Complice l’irresistibile sguardo profondo capace di ipnotizzare chiunque: “Non vedo l’ora che sia domani per vederti”, “Sei semplicemente bellissima”, “Fantastica”.