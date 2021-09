Le cinque città italiane da visitare assolutamente una volta nella vita

Ogni anno è boom di turisti in Italia, ma quali sono le cinque città che andrebbero visitate assolutamente una volta nella vita?

Non è per essere di parte, ma se l’Italia è denominato Belpaese il motivo sicuramente c’è. Un appellativo lodevole che tiene conto di molteplici fattori: dal cibo, unico e da scoprire in ogni regione alle ricchezze artistiche, storiche e archeologiche. La storia italiana è davvero corposa e l’eredità – percepibile ancora oggi – sicuramente merita di essere contemplata.

Anche quest’anno l’Italia ha segnato un boom di visite da parte dei turisti, tutti affascinati dalla splendida penisola. Da nord a sud, tutta l’Italia merita di essere visitata. Ma quali sono le cinque città da visitare almeno una volta nella vita? Ecco l’elenco.

La cinque città italiane da visitare: l’elenco

Al primo posto di questa top five vi è la capitale, Roma. Chiamata la “Città Eterna” merita di essere visitata almeno una volta nella vita, anche se spesso i turisti tornano in città perché visitarla tutta è davvero difficile. I siti da visitare sono molteplici e dislocati in più parti del territorio, Roma è ricca di storia e di tracce delle antiche popolazioni. Dall’iconico Colosseo – tra i siti che raccoglie più consensi – al suggestivo Pantheon. Ricco di significato per l’intero mondo cattolico è il Vaticano, lo Stato indipendente che raccoglie ogni anno milioni di fedeli in Piazza San Pietro. Segue la città della moda, Milano. Punto focale del business e dell’imprenditoria, ogni anno cattura l’interesse di professionisti e uomini d’affari. Edifici alti, possenti…palazzi che deliziano gli occhi dei turisti. Una fashion addicted che si reca a Milano non può non recarsi alla Galleria Vittorio Emanuele II per una sessione di shopping. “La città galleggiante” è al terzo posto. Ovviamente stiamo parlando della bellissima Venezia. Ponti splendidi, il giro in gondola è davvero un must per chi visita la città. Spesso scelto dalle coppie in quanto definita la città romantica per eccellenza. Per visitare Venezia si consiglia sempre di attendere l’estate per via delle temperature più elevate, ma se sei un appassionato di fotografia e vuoi immortalare il tuo viaggio con scatti memorabili, scegli la primavera…la luce brillante renderà le foto impeccabili. Famosissimo il carnevale di Venezia. Firenze è la città della cultura, bellissima in ogni suo angolo. Ricchissima di storia, è possibile percorrere il Ponte Vecchio sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale. Tantissime le chiese, alcune delle quali davvero molto antiche di quella che è stata la capitale d’Italia per sei anni, dal 1865 al 1871. Ma Firenze è anche arte; chi si reca nel capoluogo toscano non può non visitare la Galleria degli Uffizi, uno dei più importanti musei e che detiene le opere di Botticelli, Da Vinci e Raffaello (solo per citarne alcuni). Completa questa top five Napoli: qui è possibile percepire l’essenza del sud Italia. I colori del cielo ed il sole illuminano la città. Il Duomo e non solo, Napoli è ricca di bellezze storiche e architettoniche. I turisti saranno propensi a recarsi altresì nella provincia, Ercolano e Pompei…siti suggestivi ancora oggi.

Se sei a Napoli e vuoi dedicarti allo shopping non puoi che recarti in via Toledo. La via più lunga della città campana dove con i suoi numerosi negozi e boutique è possibile trovare di tutto, anche a prezzi accessibili.