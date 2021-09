L’amatissima cantante Elodie è tornata a pubblicare contenuti infuocati sui social network: il video del suo balletto sexy ha stregato e stupito tutti i followers.

Elodie sempre più bella e sensuale sul web: i suoi contenuti sono tornati ad essere illegali e il popolo del web ringrazia. Dopo alcuni giorni di pausa, la 31enne sta nuovamente pubblicando fotografie e video di altissima qualità in cui mette in mostra la sua bellezza stratosferica e il suo fisico spaziale.

La nativa di Roma è stata protagonista di Heroes, il festival che sta andando in scena nell’arena di Verona. Nella giornata di ieri, l’artista romana aveva già svelato il suo outfit di colore fucsia che è velocemente diventato di tendenza. Quest’oggi, invece, ha fatto di più: la classe 1990 ha postato tra le stories di Instagram un video in cui balla in modo estremamente sexy.

Elodie, il balletto è super sexy: fisico da capogiro

Elodie ancora una volta non ha freni e piazza un contenuto che manda in visibilio la folla sul web. La cantante romana, poco prima della sua performance, è dietro le quinte e si esibisce in un balletto magnifico. Le sue movenze sexy provocano infarti a tutti i fans: la sua bellezza è così devastante da lasciare tutti senza parole.

Per tutto l’arco dell’estate, diversi rumors davano per scontata la rottura tra la fantastica artista romana e Marracash. I due hanno trascorso le vacanze da separati e non sono stati più visti insieme. Per spegnere i rumors, la Di Patrizi ha condiviso online (sempre tra le stories) una foto in cui era in atteggiamenti amorosi con lui.

Elodie non sbaglia mai nemmeno sul palco: la sua energia è incontrastabile. Nella mente di tutti i fan è ancora vivo il ricordo della sua performance sul palco dell’Ariston durante lo scorso Festival di Sanremo.