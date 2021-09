“Mi fai impazzire”. Federica Nargi, l’allenamento bollente sui social FOTO

Federica Nargi continua ad essere una delle modelle più amate del mondo di Instagram: nel giro di pochissimi minuti ha raggiunto tantissimi commenti di apprezzamento

Federica Nargi è una delle modelle più famose delle ultime generazioni. Ha raggiunto il successo che era a malapena una ragazzina, poi gli anni sono passati e lei è sempre stata al centro dell’attenzione per quanto riguarda il gossip e anche altro. Infatti, la sua storia d’amore con Alessandro Matri (nel periodo in cui il calciatore era all’apice del suo successo) l’ha portata ad avere ancora più riflettori addosso, ma anche tanta felicità e tanto amore che i due hanno condiviso insieme in tutti questi anni.

Federica Nargi conquista tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Federica ha conquistato tutti nel corso degli anni e ad oggi è una delle influencer più amate del mondo dei social. Ogni scatto che pubblica raggiunge un numero incredibile di likes e di complimenti da parte dei suoi affezionati followers. Come l’ultimo spuntato pochi minuti fa, dove la nostra Federica sembra essere impegnata in un allenamento: infatti è risaputo che la Nargi fa molto sport per tenersi in forma. Nello scatto la vediamo con un completino stretto addosso che lascia poco spazio all’immaginazione, e infatti i commenti sotto al suo post non si sprecano affatto. Non è un caso se Federica è sotto ai riflettori da così tanti anni, è riuscita a restare sempre sulla cresta dell’onda e a gestire l’enorme successo che l’ha travolta in tutto questo tempo.

Nonostante gli anni siano passando anche per lei, Federica continua ad essere una delle donne più amate e più desiderate da parte degli uomini: basta dare un’occhiata ai commenti per rendersene conto.