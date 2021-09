Federica Nargi nei panni di Elettra Lamborghini: la sfida è partita! – FOTO

La strepitosa attrice Federica Nargi, proprio ieri, si è esibita a ‘Tale e Quale Show’ nelle vesti della cantante Elettra Lamborghini.

La splendida presentatrice italiana, proprio ieri sera, ha subìto una metamorfosi: in un attimo il corpo da Federica Nargi è sparito, per far spazio alla nuova Elettra Lamborghini.

La sua esibizione è stato un successo, malgrado la tanta ansia, che, su Instagram, ha confessato di aver avuto: “Prima puntata andata, l’emozione era davvero tanta ed il canto non è il mio forte […] Ora via le paure, via tutte le ansie… cercherò di impegnarmi di più ve lo prometto”.

Nel suo ultimo post, composto da otto foto, la favolosa trentunenne ha mostrato ai seguaci tutte le fasi della trasformazione ed il risultato finale: se si posizionasse affianco alla Lamborghini originale, non sapremmo distinguere quale delle due sia la vera Elettra!

Federica Nargi, più Elettra Lamborghini di così si muore: ogni particolare è stato curato al massimo! – FOTO

