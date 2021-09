Francesca Ferragni fa sognare ad occhi aperti, perfetta come mamma l’ha fatta si mostra senza malizia a milioni di follower.

Bellissima, seducente e raffinata, Francesca Ferragni ha conquistato il cuore di milioni di follower grazie alla sua spontaneità, sincerità ed empatia. La dolce Francesca è la secondogenita tra le Ferragni, ha deciso di intraprendere un percorso diverso rispetto alla rinomata imprenditrice digitale Chiara e alla nascente influencer Valentina.

Francesca lavora con il padre, è una dentista molto affermata e nonostante abbia un’attività già bella che avviata lontana dalla vita mondana, su Instagram risplende di luce propria come una vera star. Ma nonostante la notorietà non può essere definita un influencer.

A differenza di Chiara e Valentina, Francesca è molto più easy, le piace fare sport, le piace stare con gli amici e poco sotto i riflettori. Insieme al suo fidanzato Riccardo Nicoletti, detto Riku, membro di una band, conduce una vita molto tranquilla, fatte di piccole cose e molte attenzioni.

Possiamo tranquillamente affermare che Valentina è la più sportiva delle sorelle Ferragni, la vediamo grazie al suo profilo Instagram seguito da 1,2 milioni di follower, allenarsi praticamente tutti i giorni in ogni posto del mondo.

Questo weekend ha deciso di trascorrerlo in montagna e precisamente a Courmayeur, la bellezza dei posti è notevole ma la vera ciliegina sulla torta è la nostra Francesca che si fotografa in bikini rosa in una piscina idromassaggio immersa nelle montagne.

Francesca si rilassa dopo una salutare passeggiata in montagna, le piace vivere la natura in ogni momento dell’anno, la semplicità che apprezza delle piccole cose è ammirevole. Lo scatto per quanto casto e puro possa sembrare non è stato affatto recepito in questo modo, il fisico tonico ed allenato della Ferragni irrompe sul web come un fulmine a ciel sereno.

I fan, e sorelle comprese, non possono far altro che commentare con fiamme ardenti e riempire di cuoricini la foto.

La bella e dolce Francesca non resiste al fascino della tranquillità ed i suoi amici virtuali non resistono al suo richiamo.