“Mi sembra di sognare”, Francesca Fialdini è un incanto mentre riceve l’importante premio – FOTO

Francesca Fialdini ha ricevuto un importante riconoscimento durante la XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione

Qualche giorno fa Francesca Fialdini ha partecipato alla serata di gala organizzata a Napoli per la XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione.

La conduttrice della Rai ha ricevuto per l’occasione un importante riconoscimento per il suo programma “Fame d’amore” andato in onda a maggio scorso su Rai 3 in seconda serata. Per l’occasione la giornalista era vestita in maniera molto elegante con un lungo abito nero.

Francesca Fialdini riceve il premio Biagio Agnes per “Fame d’amore”

Uno dei follower della Fialdini ha commentato le sue foto su Instagram con questa frase: “Sei così bella che mi sembra di sognare“, davvero un fan molto affezionato.

Nella prima foto la conduttrice di “Da noi… A ruota libera” ha un abito bianco mentre nelle altre per la serata di gala a Napoli dell’importante Premio Biagio Agnes è abbigliata con un lungo vestito nero.

Alla giornalista è andato il Premio Speciale di questa XIII edizione per la docu-serie “Fame d’amore” dedicata ai disturbi alimentari. Problemi che colpiscono molte persone nel nostro Paese come in gran parte del mondo.

A proposito della docu-serie, Francesca Fialdini è stata intervistata qualche tempo fa dal giornale “Panorama”. In questa occasione ha dichiarato che problemi come la bulimia, l’anoressia e la dipendenza da cibo non dipendono solo dall’immagine di sé ma anche da contesti precisi come le amicizie o la famiglia.

“Se le figure di riferimento non ti guardano con amore, non aiutano a provare a capire chi sei, non puoi crescere sicuro e libero di fare delle scelte”, ha detto la giornalista di Massa.

Durante la trasmissione hanno parlato alcuni ragazzi affetti da questi disturbi, che, come dice Francesca Fialdini, davanti alle telecamere hanno avuto quell’attenzione negatagli spesso in contesti dove invece avrebbero dovuto averla.