Inter-Bologna, le pagelle e il tabellino della sfida valida per il quarto turno di campionato: grande prestazione dei nerazzurri.

L’Inter, dopo le fatiche di coppa, ospita il Bologna allo stadio San Siro. I nerazzurri hanno ancora l’amaro in bocca per il risultato maturato mercoledì sera: la banda di Simone Inzaghi ha giocato piuttosto bene contro il Real Madrid ma ha perso per 1 a 0. La formazione milanese è reduce dal pareggio di Marassi: nonostante sia passata due volte in vantaggio, l’Inter ha lascito ben due punti contro la Sampdoria.

La partita è piuttosto semplice per la squadra di casa: il Bologna si oppone con poca resistenza. Dopo 6 minuti, Lautaro Martinez già piazza il match sui binari più favorevoli. Il primo tempo si chiude già sul tre a zero per l’Inter, con Skriniar e Barella che vanno in gol. Nella seconda frazione, gloria anche per Vecino e per Edin Dzeko. Il bosniaco ex Roma mette a segno addirittura una doppietta e sigla il quinto e il sesto gol per la sua squadra.

Inter-Bologna: le pagelle e il tabellino della partita

INTER (3-5-2): 1 Handanovic 6; 37 Skriniar 7, 6 de Vrij 6.5 (67′ Ranocchia 6), 95 Bastoni 6; 2 Dumfries 7, 23 Barella 7.5, 77 Brozovic 6.5, 8 Vecino 6, 32 Dimarco 6; 10 Lautaro 7 (67′ Sanchez 6), 19 Correa 6. All: Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski 5; 29 De Silvestri 5, 17 Medel 4.5, 4 Bonifazi 5, 3 Hickey 5.5; 8 Dominguez 5, 32 Svanberg 5.5; 11 Skov Olsen 5, 21 Soriano 5, 10 Sansone 5; 9 Arnautovic 5.5. All: MIhajlovic

L’Inter, nel turno infrasettimanale, affronterà la Fiorentina al Franchi mentre il Bologna ospiterà il Genoa in un match delicatissimo.