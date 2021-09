Come sarà il meteo nella giornata odierna di sabato 18 settembre 2021? Il mal tempo ci ha rovinati il weekend?

La giornata di venerdì 17 settembre è stata caratterizzata da una nuvolosità generale, in 11 Regioni è scattata l’allerta meteo per il peggioramento delle condizioni atmosferiche. La protezione civile ha prestato particolarmente attenzione alla Lombardia, Liguria, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Veneto, Umbria, Marche, Lazio e Friuli Venezia Giulia.

L’allerta meteo diramata dalla protezione civile non sembra interessare anche la giornata odierna, leggeri annuvolamenti e qualche pioggia leggere accompagnerà alcune Regioni durante il weekend. Vediamo tutto nel dettaglio.

Le previsioni del meteo in tempo reale per sabato 18 settembre 2021

Tempo prevalentemente poco nuvoloso o comunque sereno nella giornata odierna, il Centro-Sud vivrà un fine settimana tutto sommato fresco ma senza precipitazioni preoccupanti, al Nord invece la situazione potrebbe cambiare.

NORD

Al Nord è prevista un’instabilità generale, pioggia e temporali saranno sparsi quasi su tutte le regioni del settentrione. Le temperature oscilleranno tra i 23° ed i 27°.

CENTRO

Al Centro il tempo sarà a tratti soleggiato, le nuvole copriranno diverse regioni e qualche temporale sarà previsto in giornata soprattutto in Toscana, sull’Appennino e sul versante tirrenico. Le temperature oscilleranno tra i 24° ed i 29°.

SUD

Al Sud il tempo sarà variabile, ci sarà qualche acquazzone tra la Campania, il Molise, la Lucania e la Puglia. In Sicilia invece solo qualche nuvola di passaggio ma nulla di preoccupante. Le temperature oscilleranno tra i 30° ed i 30°.

Se desiderate fare ancora qualche gita fuori porta vi consigliamo di sbrigarvi, sono davvero gli ultimi weekend di calma e tranquillità. Tra pochissimo entreremo in autunno e da quel momento tutto cambierà, le giornate diventeranno più corte, il freddo inizierà a farsi spazio e vivremo accompagnati da nuovi profumi e nuovi colori.

In tantissimi saranno felici, soprattutto chi in quest’estate 2021 non ha sopportato il caldo torrido che ha superato la media stagionale ed ha provocato diversi danni, entrando nella storia del caldo italiano.