Miriam Leone, “sale quest’ansia”: in abito lungo è da sballo -FOTO

Miriam Leone nell’ennesima immagine da urlo che manda fuori di testa i suoi fan di Instagram: elegante e super sensuale come sempre.

Negli ultimi anni, Miriam Leone si è senza dubbio affermata come una delle icone più seducenti in Italia. Esempio di bellezza e fascino con pochi eguali, ammalia i suoi fan sin da quando, nel 2008, vinse la corona di Miss Italia.

Da allora, una carriera nel mondo dello spettacolo in costante ascesa, che l’ha resa una delle attrici più affermate dell’ultimo periodo. La marcia in più di Miriam è, ovviamente, la sua sensualità provocante che lei esprime come nessuna, nella vita, sui social e sul set.

Sarà a questo proposito una stagione autunno/inverno piuttosto importante per lei, e per i suoi fan. Nel giro di poche settimane, la vedremo per due volte al cinema. Ad ottobre, in ‘Marylin ha gli occhi neri‘ con Stefano Accorsi e a dicembre in ‘Diabolik‘ dove affiancherà Luca Marinelli, interpretando una stratosferica Eva Kant.

Miriam sa però sedurre anche in modi e con toni più sfumati, delicati, conquistando sempre e comunque il cuore dei fan.

Miriam Leone, la storia su Instagram tra dolcezza e seduzione: lascia ancora una volta senza fiato

