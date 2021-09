Miriam Leone in abito da sposa: visione celestiale. Quanta bellezza – FOTO

Miriam Leone sta emozionando il web con le imminenti nozze. L’ex Miss Italia sta per dire il fatidico sì al suo Paolo. In abito da sposa è di una bellezza incredibile.

Bellezza mozzafiato, fascino unico e forti emozioni. Miriam Leone sta vivendo un momento importante indossando un abito da sposa in quanto tra poche ore pronuncerà il fatidico sì. L’ex Miss Italia diventerà così moglie di Paolo Carrullo, suo fidanzato da due anni, di cui non si hanno molte informazioni. Siciliano come lei è un musicista e manager molto riservato, a tal punto da non essere presente sui social a differenza dell’attrice che è seguitissima in particolare su Instagram.

Sul social sono 1,4 milioni i follower che ha conquistato con i suoi incredibili scatti dalla sua vita personale e professionale accomunati dalla sua bellezza mozzafiato. Tra questi spicca l’ultimo post in cui ha condiviso momenti dai preparativi delle nozze che si terranno in Sicilia e saranno blindatissime.

Lo scatto ritrae l’attrice di spalle intenta a guardare alla finestra. I fan sono rimasti estasiati dalla sua bellezza.

Miriam Leone in abito da sposa: bellezza mozzafiato

