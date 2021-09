La chiave di volta in un weekend di sorprese: per Chiara è il momento i rispondere alla normalità. La visione promette un nuovo sguardo sulla Ferragni family.

Una giovane donna ai vertici dell’imprenditoria nazionale, ed in ottima collocazione sul piano internazionale, la fashion blogger, creatrice e rappresentante di importanti brand, nonché spassionata attivista, la Chiara Ferragni che ormai tutti conoscono, ha deciso di rispondere ad una chiamata di fondamentale risonanza. Almeno per quel che riguarda il suo livello di credibilità.

Nella giornata di ieri, venerdì 17 settembre, ad un solo passo dall’inizio del weekend, l’amabile, quanto versatile e coraggiosa, mamma di Leo e Vitto, nonché sposa controcorrente del rapper e showman milanese, Fedez, ha fatto in modo che il suo ingente pubblico sui social potesse “vederne delle belle“. Nel frattempo lo smartphone, con tanto di catenina su di esso appesa, riconoscibile grazie ai colori pastello e divenuta ormai più un must e “simpatico” simbolo della “nuova era”, che un semplice accessorio, non può che iniziare a squillare…

“La normalità chiama”, Chiara risponde: la Ferragni family come non l’avete mai vista

E’ Chiara a rispondere, lanciando in rete il suo “best of today“, ovvero, per gli attenti comuni mortali: “il meglio di oggi”. Un top in jeans firmato Prada, una scarpa dalle irresistibili proporzioni, e poi l’accessorio di lusso che non poteva di certo mancare: la piccola Vitto con un’espressione da “Leone D’Oro” alla carriera. Insomma, la giornata di siesta per Chiara ha tutti i contorni per rivelarsi spumeggiante già dai suoi esordi. Ma si può ancora continuare a lambirne gli ulteriori dettagli.

Caramelle per tutti i gusti, continuerà così la serie di istantanee “memorabili”, in rosa Vitto sorridere entusiasta sul passeggino dalla firma, stavolta, di Babybjorn. Poi, altri accessori di classe, sul braccio d’appoggio in cui Chiara adagia il mento in un’espressione indecifrabile, forse in attesa di un ritratto familiare, ed ecco spuntare nuovamente la catenina per un semplice ma efficace “happy together“. Citazione che sembra ricordare l’iconico brano anni ’70 dei The Turtles. Per finire, alla manicure nude adatta ad ogni occasione, tinte viola, nere e rosse fuoco si alterneranno rispettivamente per una prima pochette Gucci, ad un paio di favolose décolleté da far dimenticare il tanto riproposto consiglio di mantenere “i piedi per terra“.

L’happy ending sarà coronato da uno scatto di gruppo. Le tre sorelle riunite, come l ultimo fascio di fuori alle spalle di Chiara, proprio come nel capolavoro di Ibsen. Una giornata, insomma, da definirsi all’insegna della normalità!