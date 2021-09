Il dirigente del gruppo Mediaset è preoccupato per la trasmissione in onda sulla sua rete che non riesce a decollare e dovrà cambiare i piani rispetto al palinsesto previsto.

Piersilvio Berlusconi quest’anno più che mai ha preso in mano la sua azienda e ha cercato di cambiare la strada verso la quale era indirizzata ormai da anni.

Ha dovuto cambiare i piani e ha scelto di rinnovarla puntando su trasmissioni del tutto nuove o su quelle che hanno conquistato la maggior parte degli italiani mentre ha voluto togliere spazio a chi negli ultimi anni ha portato Canale 5 verso una direzione non più condivisa come ad esempio Barbara D’Urso.

Ma se i programmi di Maria De Filippi o il ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini continuano a portare a casa i risultati sperati alcune idee condivise da Piersilvio Berlusconi sembrano essersi rivelate fallimentari e da qui la decisione drastica.

Il nuovo programma è a rischio

Giovedì sera è andata in onda la prima puntata di ‘‘Star in the star’‘, programma condotto da Ilary Blasi, affiancata in giuria da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci.

Seppure si tratta della prima edizione, il format è del tutto nuovo ma già prima della sua messa in onda non aveva convinto il pubblico poiché si pensava potesse essere una sorta di ‘copia e incolla’ del più celebre ‘Tale e quale show’ in onda sulla rete ammiraglia della concorrenza e condotto da Carlo Conti.

La messa in onda non ha convinto e i dati auditel hanno confermato che è stato un vero flop con 1.947.000 telespettatori e l’11% di share.

Dunque ora Piersilvio Berlusconi dovrà prendere una decisione drastica e se anche la seconda puntata avrà questi dati molto probabilmente il programma verrà chiuso prima del tempo.