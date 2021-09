Silvia Toffanin e Barbara d’Urso: arriva la clamorosa notizia, fan ammutoliti

Silvia Toffanin condurrà due puntate settimanali un giorno dopo l’altro del suo talk show “Verissimo” durante questa nuova stagione televisiva. Il paragone con la D’Urso è inevitabile

Nonostante Silvia Toffanin conduca il talk show “Verissimo” dal lontano 2006, riesce ancora, anno dopo anno, ad attirare le simpatie del pubblico italiano che l’ha eletta regina dello share. Per questo motivo la dirigenza di Mediaset ha deciso di conferirle un doppio appuntamento durante la stagione 2021/’22.

Il sipario si alzerà oggi, sabato 18 Settembre, ma Silvia Toffanin andrà in onda anche la domenica pomeriggio, conducendo, quindi, ben due puntate settimanali ravvicinate. Se pensate che lo scontro avvenga solamente con le reti concorrenti vi sbagliate di grosso.

Silvia Toffanin e Barbara d’Urso: parola alla conduttrice di “Verissimo”

Com’è noto, la conduttrice Barbara D’Urso si è vista ridimensionare il proprio impegno sul piccolo schermo. Tra i programmi che sono stati depennati dal palinsesto di Canale 5 c’è anche “Domenica Live”. Al suo posto vedremo Anna Tatangelo a partire dal 3 ottobre con il reboot del programma “Scene da un matrimonio” (in voga negli anni ’90) e, a seguire, proprio Silvia Toffanin.

Sembra quasi scontato che pioveranno paragoni tra le due signore della domenica pomeriggio di Mediaset quando, dati alla mano sugli ascolti, potremo scoprire chi ha avuto la meglio, considerando sempre che “la dirimpettaia” è un colosso di Rai Uno: Mara Venier con “Domenica In”.

Sull’argomento è intervenuta una delle dirette interessate. Silvia Toffanin è stata intervistata dal Fatto Quotidiano Magazine e ha zittito ogni malalingua che abbia sollevato il polverone della polemica tra lei e la D’Urso.

Queste le sue parole: “Quando ho ereditato Verissimo era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì c’è stato il paragone, a me però non piacciono perché mettono le persone in competizione“.

La sua opinione sulla presentatrice partenopea è chiara: “Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione”.