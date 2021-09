Adriana Volpe è una delle due opinioniste di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ultimo outfit scelto per la puntata ha conquistato tutti

Adriana Volpe quest’anno ricopre il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. L’ex modella aveva partecipato alla quarta edizione del programma, riscuotendo un grandissimo successo. Sicuramente era una delle probabili vincitrici di quella edizione, ma un lutto in famiglia l’ha costretta ad abbandonare la casa prima del previsto. Così, a distanza di un anno e mezzo, Adriana è tornata ma non come concorrente ma come opinionista accanto a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Adriana Volpe, outfit di fuoco per il Grande Fratello Vip: ma i fans notano un dettaglio

Ieri Adriana indossava un bellissimo abito rosso fuoco che ha conquistato i numerosi telespettatori, ma non è questo che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico. Piuttosto, la mancata sintonia con la sua compagna di avventura. Già prima dell’inizio di questa edizione si vociferava che le due avessero dei brutti trascorsi, e durante queste due prime puntate andate in onda, i telespettatori hanno notato che non c’è molta complicità tra lei e Sonia. Infatti, sotto all’ultimo scatto che ha pubblicato, sono stati in molti a scrivere di averlo notato e di voler vedere più complicità tra loro due. Ieri in particolare, si sono ritrovate più volte in disaccordo, scontrandosi su più fronti proprio in diretta. Davanti agli occhi dei telespettatori attenti.

In ogni caso, simpatie e non a parte, la nostra Adriana era davvero bellissima e nel giro di pochissimi minuti ha conquistato tantissimi likes e commenti di apprezzamento da parte dei suoi numerosi followers su Instagram.