Tommaso Zorzi sparisce da tutto: Il motivo è drammatico – FOTO

Tommaso Zorzi, ex vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha chiuso il suo profilo di Instagram. Lo ha comunicato con un messaggio sul suo account Twitter

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più amati del momento da oramai un anno a questa parte. Partito come influencer, ora sta proseguendo la sua carriera in televisione, che è sempre stato il suo sogno fin da bambino. Certo, partecipare al Grande Fratello Vip lo ha aiutato, ma ovviamente lo ha anche esposto ad una esposizione mediatica non indifferente. Si è ritrovato con i followers raddoppiati, e non era di certo abituato a gestire un pubblico così vasto che lo segue. Infatti, tra i tanti aspetti positivi, ci sono anche quelli negativi.

Tommaso Zorzi chiude il suo profilo di Instagram: il motivo

Ragazzi a causa di un attacco hacker ripetuto, ho chiuso in maniera precauzionale e temporanea il mio account Instagram. Torno presto 💖 — T o m m a s o Z o r z i ( @ t o m m a s o _ z o r z i) September 18, 2021

Infatti Tommaso, proprio l’altro giorno, si è lamentato con i suoi followers dei famosi leoni da tastiera. Ha raccontato che qualcuno ha provato a comprargli dei seguaci per Instagram, e che qualche mese fa hanno fatto girare una sua foto intima su Twitter. I problemi non sono finiti qui: improvvisamente il suo account Instagram oggi è scomparso nel nulla, e successivamente ha scritto un messaggio sul suo account di Twitter per informare i fans di essere stato costretto a chiudere quello di Instagram a causa di continui tentativi fatti da un haker di rubargli l’account. Dunque, per precauzione, disattivare il profilo è stata la scelta più intelligente da fare.

Sui social sono molto dispiaciuti per lui e i suoi fans più affezionati si augurano che possa al più presto risolvere questo problema. Di recente, gliene sono accadute davvero di tutti i colori.