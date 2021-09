Adele in love. La cantante, in splendida forma, pubblica le FOTO con il suo nuovo amore

Adele. La cantante britannica dalla voce unica, potente e inconfondibile, pubblica una serie di foto dove, elegantissima, si mostra con il suo nuovo amore

Ha esordito a soli 19 anni nel 2008 e si è imposta sul panorama musicale mondiale come una delle interpreti maggior talento di tutti i tempi. La sua voce è possente, unica, inconfondibile. Adele è un tesoro da custodire, con una versatilità unica che spazia dal soul al pop.

Ha venduto in tutto il mondo oltre 40 milioni di album e circa 50 milioni di singoli, la rivista “Time” l’ha definita in passato una delle donne più influenti a livello globale. Ha guadagnato nel 2013 un Premio Oscar per la migliore canzone con “Skyfall”, tratta dall’omonimo film di James Bond. Grazie ai traguardi ottenuti è stata insignita dell’onorificenza di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Adele: incantevole su Instagram. Presenta a tutti il suo nuovo fidanzato

Adele sfiora 40 milioni di utenti che la seguono su Instagram, una cifra straordinaria dovuta principalmente al suo talento e non a compulsive pubblicazioni sul web. La cantante, infatti, fa un uso parsimonioso dei social network, diffondendo contenuti a distanza di diverse settimane, a volte mesi. Gli ultimi risalgono addirittura allo scorso luglio e al periodo dei campionati Europei di calcio 2021 in cui ha espresso (ovviamente) il suo tifo per la nazionale inglese.

Oggi ritorna a rilasciare immagini che lasciano senza fiato tutti i suoi fan. La 33enne è apparsa elegantissima, con indosso un abito scuro, fasciante e rivelatore del risultato del suo impegno per ritrovare una forma sana, firmato Schiapparelli (secondo quanto emerso dal quotidiano britannico Daily Mail). Il vestito è impreziosito da sontuose maniche a sbuffo bianche, i capelli sono raccolti e ai lobi ha orecchini in oro con vistose perle.

É la terza foto che, però, desta maggior curiosità. É in compagnia del suo nuovo fidanzato, Rich Paul, agente sportivo di diversi giocatori di basket di alto profilo dell’NBA tra cui LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons e John Wall.

L’uomo è stato inserito nel 2020 nella lista stilata da Forbes dei dieci agenti sportivi più potenti del mondo. I due fanno coppia fissa più o meno dal mese scorso, hanno confermato la loro love story dopo essere stati paparazzati a cena e dopo aver assistito dagli spalti insieme alle finali NBA in Arizona.

Adele è stata legata in passato a Simon Konecki, padre di suo figlio, Angelo Adkins.