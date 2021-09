“L’attrice italiana più bella” Alessandra Mastronardi è un incanto – FOTO

La fotonica “Eva Cudicini”, nella serie tv ‘I Cesaroni’, ha postato una foto in cui non era in posa: l’attrice è comunque uno schianto!

La bellissima trentacinquenne ha postato senza avvisare: sono stati migliaia i followers ad essere finiti in manicomio!

Lo scatto, pubblicato soltanto un’ora fa, ha già compiuto il giro del web, diventando subito virale.

Nella didascalia, la stratosferica Alessandra ha riportato: “Quando é un regista a catturare l’attimo, la differenza si vede“.

Nell’immagine la bella Mastronardi non era in posa: l’attrice viene immortalata, infatti, con la bocca aperta, le mani dietro al corpo e gli occhi fissi sull’obbiettivo della fotocamera.

Il costume che indossa sembra essere di uno stile ormai antico e in disuso: si compone si un’acconciatura raccolta, un paio di scarpe col tacco ed uno stravagante abito, che presenta un colletto medio – alto, le maniche lunghe e ampie, una fantasia floreale e moltissimi ricami, inserti, cuciture e dettagli.

Alessandra Mastronardi attira l’attenzione pur essendo tutta coperta: questa bellezza non si vede tutti i giorni!

La meravigliosa stella del cinema è semplicemente divina in questo ultimo post: i fan, questa notte, non riusciranno a chiudere occhio dall’emozione!

La foto ha spopolato sul web, ricevendo già più di 40.000 mi piace e quasi 170 commenti, scritti dagli utenti che la seguono, la stimano e la supportano sempre con tanta stima e affetto.

Tra i messaggi dei seguaci, lasciati sotto l’ultima immagine postata dall’attrice, si legge ad esempio: “Oh mio Dio! L’attrice italiana più bella. Lo posso dire? Si, lo posso dire”; “Meravigliosa è dir poco”; “Ma tu sei bellissima mia amata Ale…. sei la più bella del mondo!”; oppure “Sei un raggio di sole”.

La foto della bella influencer ha sbalordito moltissime persone… e voi l’aveva già vista?