“Anche le donne fanno la ca**a”, Aurora Ramazzotti e il SELFIE in bagno. Pantaloni abbassati e visuale da censura

Negli scorsi giorni, Aurora Ramazzotti è finita al centro del gossip per via della presunta crisi che la conduttrice starebbe vivendo assieme al fidanzato Goffredo Cerza. I due, insieme da quattro anni, erano apparsi più distanti nell’ultimo periodo, complici anche gli impegni lavorativi della modella. A far luce sulla questione era stata la Ramazzotti, che aveva confermato la solidità del rapporto. Le sue recenti pubblicazioni su Instagram, tuttavia, non coinvolgono minimamente il suo storico compagno. Aurora, bellissima e disinvolta, si è lasciata immortalare nelle situazioni più stravaganti. La foto in bagno ha scatenato una miriade di commenti: c’è chi ha apprezzato e chi invece ha criticato duramente la conduttrice…

Aurora Ramazzotti e il SELFIE in bagno: pantaloni abbassati e visuale da censura

