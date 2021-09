“Che schianto”. Cecilia Rodriguez e la FOTO che ti fa girare la test. Fisico da impazzire.

Cecilia Rodriguez diventa ogni giorno che passa sempre più bella: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha raggiunto tantissimi likes in pochi minuti

Cecilia Rodriguez è una delle influencer più amate del mondo del web. La conosciamo tutti per essere la sorella più piccola di Belen Rodriguez, è arrivata in Italia dopo di lei e ha raggiunto in pochissimo tempo un successo incredibile. Nei primi anni è rimasta un po’ in disparte, poi ha deciso di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Qui ha avuto modo di fare una esperienza incredibile, ha dimostrato di essere un personaggio forte e ha conquistato lentamente un pubblico tutto suo che tutt’oggi la segue ancora.

Cecilia Rodriguez, sempre più bella: l’ultimo scatto fa record di likes

Sono trascorsi quattro anni da allora e sono cambiate tantissime cose nella sua vita: Cecilia è cresciuta tantissimo e ha cominciato una storia d’amore molto discussa con Ignazio Moser, ma successivamente ha dimostrato di fare le cose sul serio con lui, infatti da allora non si sono più lasciati. Cecilia è molto seguita sui social, ha milioni di followers che le vogliono bene e ogni scatto che pubblica sul suo profilo raggiunge sempre tantissimi consensi. L’ultimo, ad esempio, ha fatto record di likes nel giro di davvero pochi minuti: non c’è che dire, Cecilia è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e non ha nulla da invidiare al successo che ha ottenuto sua sorella.

Nell’ultima foto ha una semplice tuta addosso, ma nella sua semplicità ha conquistato tutti: i commenti che ha ricevuto non si sprecano affatto.