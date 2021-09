Chiara Ferragni, ancora una volta, non si contiene: la bella fashion blogger non ha il reggiseno e fa sognare i followers.

Chiara Ferragni è impazzita: la nota fashion blogger, da qualche giorno, sta pubblicando scatti al limite del proibito sui social network. Sono lontani i tempi in cui la nativa di Cremona era una ragazza dolce e impazzata: i suoi contenuti sono saliti di livello e spesso rischiano la censura.

Tra un reggiseno non messo e qualche outfit da brividi, la Ferragni sta mostrando con estrema facilità il suo corpo da urlo. Quest’oggi, la 34enne ha postato una serie di scatti in cui indossa un top completamente slacciato: in poche parole, viene coperto solamente poco e niente.

Chiara Ferragni si scopre ancora una volta: curve pericolose in mostra

Per vedere le fotografie da crepacuore della Ferragni, vai su successivo.