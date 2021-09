La giornalista ha trascorso un sabato sera alternativo accanto ad un’amica intima, sul davano ha steso però i follower che sono impazziti per il suo look grintoso.

Abbiamo imparato ad amarla come volto impeccabile dei programmi di sport e alla conduzione della piattaforma Dazn per commentare a bordo campo le principali partite di campionato. La classe 1991 Diletta Leotta negli ultimi mesi si sta lasciando andare maggiormente nel raccontare la sua fragilità come donna e le sue insicurezze, mostrando un lato personale che in molti non credevano possibile.

In una recente intervista al Tempo delle Donne la catanese ha parlato in particolare del ruolo delle donne nel mondo del lavoro oggi. Secondo Diletta la forza delle donne sta nell’unione, “Se fossimo un po’ più rilassate, saremmo in grado di fare gruppo, di condividere un po’ di più”, ha aggiunto. Unione che secondo lei deve esserci anche nel privato, come possiamo vedere anche nell’ultimo post condiviso su Instagram.

Diletta Leotta trascorre un sabato alternativo accanto a lei, che classe

“Girls night out” scrive Diletta nella didascalia che accompagna l’ultimo post social pubblicato poche ore fa per descrivere il suo sabato sera alternativo sul divano accanto ad un’amica (di cui non sappiamo l’identità) probabilmente guardando la tv o un film dopo una bella pizza in compagnia.

Nello scatto le vediamo comodamente adagiate sul divano con le gambe incrociate rivolte verso il petto, poco trucco per entrambe, jeans, t-shirt e sneakers per la giovane al suo fianco mentre la giornalista è valorizzata da una canotta bianca aderentissima al petto generoso e ai piedi calza dei sabot borchiati con mini tacchetto.

“Appena” 217mila like per le due giovani che hanno ipnotizzato il web per la loro spensieratezza e complicità, nonché per la bellezza seducente pur nella loro semplicità e pulizia nel look. Comemmenti neppure a dirlo spettacolari: “Super gnocca da paura ❤️”, “OMMIODIO”, “Complimenti ai papà”.