La bellissima conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci fa girare la testa ai fan, con una IG story in cui sfila in modo super sensuale.

La meravigliosa ex gieffina, circa ventuno ore fa, ha battuto ogni record, con un video condiviso tra le IG stories: si tratta di una ripresa in cui Elisabetta cammina di spalle e, ogni tanto, si volta a favore di telecamera e sorride in modo a dir poco strepitoso.

La Gregoraci indossa un vestitino rosa pieno di strass e i tacchi alti: la sua eleganza ha mandato tutti K.O!

Con il braccio, la fotonica showgirl tiene un giacchetto color argento, che riprende le scarpe: uno stile senza confini!

I capelli sono lisci e sciolti, il make-up è marcato soprattutto sugli occhi e gli accessori sono fini e raffinati: la favolosa quarantunenne sa sempre come non passare inosservata!

Elisabetta Gregoraci, il VIDEO della sfilata più sensuale che ci sia: un incanto!

