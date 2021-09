La splendida cantante Emma Marrone ha appena postato una serie di foto da arresto cardiocircolatorio: senza veli è una bomba.

Emma Marrone sta vivendo un periodo in cui è particolarmente attiva sui social network. La cantante sta condividendo fotografie paradisiache su Instagram con estrema facilità, raccogliendo consensi e conquistando l’interesse dei fan. La nativa di Firenze, lo ricordiamo, è amata non soltanto per il suo immenso talento, ma anche per la sua bellezza e la sua sensualità. La 37enne ha anche un carattere molto forte e tende sempre a proteggere i più deboli.

Questa sera, la classe 1984 ha deciso di fare un grandissimo regalo a tutti i suoi followers mettendo in rete alcune fotografie in cui è praticamente nuda. L’artista è coperta solamente dall’asciugamano, che scende proprio nel punto giusto e fa impazzire i seguaci. Il post odierno ha già inanellato 75mila cuoricini.

Emma Marrone senza veli, l’asciugamano scende proprio lì: pazzesca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei fuoco che arde” Sabrina Salerno infiamma Instagram: l’outfit scopre i lati nascosti – FOTO

Emma questa sera ha davvero esagerando condividendo un post che supera gli standard. Il contenuto di oggi contiene ben tre fotografie da capogiro. La cantante indossa praticamente niente, e copre il suo meraviglioso corpo con l’asciugamano. La vincitrice del Festival di Sanremo del 2012 assume pose devastanti che mandano in visibilio i followers.

L’asciugamano scivola un po’ troppo e scopre gran parte del suo décolleté. “Chiamate un ambulanza”, ha scritto un utente che si emozionato troppo guardando gli scatti. “Fantastica come sempre”, “Mi sento male”, “Sei bellissima”, “Una bomba sexy”, si legge ancora. I complimenti per lei ormai si sprecano: davanti a tanta esplosività e bellezza, ci si può solamente inchinare e al massimo cliccare sul like.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Che schianto”. Cecilia Rodriguez e la FOTO che ti fa girare la test. Fisico da impazzire