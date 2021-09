Scandalo al Gf Vip, nessuno si sarebbe mai aspettato un affermazione simile, ma d’altronde gli eccessi stanno già facendo discutere.

Il “Grande Fratello Vip” è iniziato da qualche giorno ed i concorrenti stanno già facendo parlare di se, ed in che modo. Come spesso è accaduto negli ultimi anni il programma ha regalato spettacolo al pubblico italiano che è sempre più appassionato da intrighi amorosi, frecciatine velate e litigate in diretta.

Al pubblico piace e casa Mediaset ha capito cosa regalare ai milioni di telespettatori, un magnifico Alfonso Signorini anche quest’anno sta accompagnando i concorrenti in quest’avventura. Un perfetto padrone di casa coadiuvato da due opinioniste d’eccezione, la rinomata presentatrice Adriana Volpe e l’imprenditrice (moglie di Paolo Bonolis) Sonia Bruganelli.

Si prospetta un edizione davvero ricca di colpi di scena, il livello è già altissimo, non osiamo immaginare come potrebbe finire dopo le ventuno puntate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Piersilvio Berlusconi preoccupato deve prendere una decisione drastica. Programma a rischio

Sophie Codegoni non ha freni, la moglie di Alex Belli è arrabbiata nera

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Lady Diana: il toccante dono ad Harry e William a 24 anni dalla sua morte

Sophie Codegoni è la bellissima ex tronista di “Uomini e Donne”, programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Quest’anno sta facendo la sua esperienza nella casa del “Grande Fratello” e sta mettendo non poca zizzania.

La bella influencer durante il suo video di presentazione ha dichiarato esplicitamente, senza paura o vergogna, di essere molto interessata al suo coinquilino Alex Belli. L’ex tronista non si è fatta nessun problema a dire che tra loro potrebbe nascere qualcosa tra le mura domestiche, nulla di anormale, abbiamo visto tanti amori nascere durante il programma, la cosa che ha fatto discutere in questo caso però è il fatto che Alex sia felicemente sposato.

Sophie allegramente ha confessato sotto gli occhi di milioni di italiani: “Chi potrebbe piacermi nella casa del Grande Fratello Vip? So che in casa c’è anche un uomo molto bello, Alex Belli. So che è sposato, però è lui che deve essere fedele…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)

Arriva decisamente a muso duro la moglie di Alex, Delia Duran, che di certo non le manda a dire alla maliziosa Sophie: ” Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa?? Al mio paese non funziona così. Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia… Come ti permetti Sophie Codegoni? Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via!” ha tuonato la venezuelana.

Come andrà a finire questo triangolo amoroso non ancora iniziato? Lo scopriremo solo vivendo.