“Gf Vip”, si infila sotto le coperte e lo fa in diretta. Il web insorge e chiede la squalifica

Al “Gf Vip”, Amedeo Goria si è reso protagonista di un siparietto a dir poco spiacevole. Il web è immediatamente insorto contro di lui

E’ cominciata da poco meno di una settimana l’avventura dei concorrenti al “Grande Fratello Vip“, eppure alcuni di loro stanno già facendo discutere animatamente i telespettatori. Di recente, è stato proprio Amedeo Goria ad attirare le critiche del web per via di un gesto a dir poco spiacevole. La sua caduta di stile non poteva passare inosservata, al punto tale che alcuni utenti hanno persino chiesto spiegazioni alla figlia Guenda Goria. La reazione dell’attrice non si è fatta attendere: scopri cosa ha detto a difesa del giornalista.

NON PERDERTI ANCHE —> “Una bomba immensa”, Emma in reggiseno e culotte. Le trasparenze valorizzano tutto il suo corpo – FOTO

“Gf Vip”, si infila sotto le coperte e lo fa in diretta. Il web chiede la squalifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

NON PERDERTI ANCHE —> Silvia Toffanin e il suo Pier Silvio: le parole emozionanti e inaspettate. Da lacrime

Nelle ultime ore, sui social non si parla d’altro che della caduta di stile di Amedeo Goria. Il giornalista, pur sapendo di essere costantemente ripreso dalle telecamere, ha compiuto un gesto che il pubblico ha giudicato inaccettabile. Il gieffino si è infatti cambiato gli slip sotto le coperte, mentre al suo fianco Ainett Stephens, che non si è accorta di nulla, chiacchierava animatamente con Carmen Russo. Un siparietto di cattivo gusto di fronte al quale gli utenti hanno immediatamente invocato la squalifica del giornalista.

Guenda Goria, figlia del conduttore e di Maria Teresa Ruta, ha deciso di postare un lungo messaggio in difesa di suo padre. “Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social […]. Una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui si diverte ed è simpaticissimo“: queste le parole dell’attrice di fronte alle accuse ricevute da più parti. Nonostante i due non fossero mai stati in buoni rapporti, l’esperienza di Guenda al “Gf Vip” le aveva permesso di ritrovare il padre, a cui ora si dimostra molto affezionata.

Nelle pagine social del “Grande Fratello Vip” gli utenti non fanno che condannare il gesto di Goria. Una caduta di stile che, alla luce della puntata di domani sera, potrebbe costare molto cara al concorrente.