Gigi D’Alessio. Il famoso cantante partenopeo ha concluso il suo tour estivo nella città di Caserta. Il successo strepitoso si lega a eventi personali di grande gioia

Ha debuttato nel luglio scorso il “Mani e Voce tour” di Gigi D’Alessio che, dopo le restrizioni da pandemia, è tornato ad abbracciare metaforicamente il pubblico con la sua musica dai palchi più famosi d’Italia. Ieri, 18 Settembre, lo ha concluso nella sua Campania, a Caserta, nel Real Belvedere di San Leucio, proponendo vecchie glorie melodiche del suo repertorio ma esibendosi anche in versioni sperimentali con artisti urban della scena napoletana.

Ritornerà dal vivo per la gioia dei suoi fan ma ci sarà d’aspettare. Il “Noi Due Tour – A Gentile Richiesta”, previsto per l’anno 2020 è stato posticipato al 2022, “in attesa di capire dai prossimi DPCM i limiti di capienza delle location”, come specificato dallo stesso D’Alessio.

Gigi D’Alessio: vita privata movimentata

Si è fatto un gran parlare quest’estate di Gigi D’Alessio non solo per la sua musica ma prevalentemente per le sue questioni private.

Ormai è di dominio pubblico la relazione nata con la giovane Denise Esposito (nuova fiamma nata dopo la fine della relazione con Anna Tatangelo). La compagna aspetta un figlio dal cantante partenopeo, il quinto per lui, già reso nonno dal primogenito Claudio, padre di tre bambine (l’ultima nata quattro giorni fa).

In realtà, al momento si fa gran parlare del terzo figlio di Gigi, Luca D’Alessio. Ha destato molto clamore la notizia che occuperà un posto nel famoso talent di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”.

Si presenterà con il nome LDA (le sue iniziali) e, a quanto pare, sarà tra le fila della squadra di Lorella Cuccarini. Ha 18 anni ed è nato dal matrimonio del cantante partenopeo con la prima moglie, Carmela Barbato.

Il suo stile si discosta molto da quello del padre, è un rapper. Tuttavia, tra gli artisti che ammira di più, in campo internazionale annovera Justin Bieber e Bruno Mars. Tra gli italiani, invece, proprio Gigi D’Alessio. “Lo reputo uno degli autori migliori. Non perché è mio padre, ma perché oggettivamente è così” – ha dichiarato il giovane.