Green Pass: cameriera di un ristorante italiano picchiata da un cliente

L’aggressione è avvenuta questo giovedì 16 settembre: tre donne, 21, 44 e 49 anni, sono state arrestate.

Una richiesta finita male. Questo giovedì, 16 settembre, tre persone sono state arrestate per aver aggredito una cameriera di un ristorante italiano a New York. Come da prassi, la dipendente del locale aveva chiesto ai clienti la certificazione verde per consentire protezione e sicurezza pubblica durante la consumazione dei pasti.

Le restrizioni sociali all’origine della violenza

L’aggressione è avvenuta all’ingresso di un ristorante italiano della Grande Mela. La vittima, una cameriera di 24 anni, era tenuta per legge a richiedere la prova ufficiale della vaccinazione prima di accomodare i clienti in sala. A partire da questo lunedì (13 settembre) New York è difatti diventata la prima grande città americana a richiedere la certificazione sanitaria all’ingresso non solo dei ristoranti, ma anche dei palazzetti dello sport o delle sale concerti.

I sospetti sono stati immediatamente catturati e arrestati dalla polizia. Le indagate sono tre donne, originarie del Texas, rispettivamente di 21, 44 e 49 anni. Dall’acceso diverbio, alla violenza. L’aggressione è stata interamente filmata da un passante: nella ripresa si vedono le imputate picchiare la ragazza con una brutalità tale da strapparle il colletto. “È scioccante e tragico vedere costantemente i nostri dipendenti aggrediti per aver svolto il loro lavoro e aver cercato di guadagnarsi da vivere. Ci concentreremo sul suo benessere e di quello di tutti i dipendenti della nostra catena di ristoranti.”, ha affermato il portavoce dello stabilimento in questione.

Non è la prima volta che le restrizioni legate all’emergenza pandemica sono all’origine di atti di violenza negli Stati Uniti. Le vittime appartengono soprattutto al settore turistico: pochi mesi fa, alcuni dipendenti di una compagnia aerea si sono lamentati del comportamento di alcuni passeggeri che si sono rifiutati di indossare maschere durante i voli. Lo scorso agosto, un insegnante è stato aggredito dai genitori di un alunno in California per l’invito a indossare la mascherina.

“Chiediamo alla città e allo stato di New York di aumentare immediatamente le sanzioni per le aggressioni ai lavoratori della ristorazione.“, ha affermato la NYC Hospitality Alliance, che difende i diritti dei dipendenti nel settore della ristorazione.

Fonte ABC News