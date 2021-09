Un inaspettato dono ai suoi due figli, William ed Harry, colpisce oggi la sensibilità del suo popolo. Lady Diana, una vita in nome del suo più grande amore.

Il 31 agosto di ventiquattro anni fa si spegneva l’iconico simbolo di quello che sarebbe potuto essere un futuro assai diverso per l’Inghilterra. Mentre l’alba illuminava le strade di una Parigi ancora assopita, Lady Diana, passando sotto il ponte dell’Alma, sarà vittima di un grave incidente che sancirà il suo addio alla vita terrena, restando però ancora oggi uno dei simboli più luminosi, ed indimenticabile testimonianza, di umanità ed altruismo. Viva, nelle azioni intraprese con coraggio sino a quel momento, dunque, nel cuore dei suoi più grandi affetti.

Fra questi rientrano immancabilmente i suoi due figli, il primogenito William, duca di Cambridge, ed il più piccolo, Harry duca di Sussex. A recente rimembranza dell’anniversario che segno la scomparsa di Diana Spencer nel 1997, un dono inatteso si affaccia con toccante sorpresa all’intero popolo inglese.

Lady Diana: il toccante dono ad Harry e Williams a 24 anni dalla sua morte

Se la principessa, anni prima che il tragico evento accadesse, aveva già avuto modo di annotare ufficialmente le sue volontà in caso di prematura scomparsa, lasciando in eredità ai due, allora bambini di soli dodici e quindici anni, un patrimonio poi destinato a divenire ancor più cospicuo, adesso la scoperta di un ulteriore valore ha reso ancor più significativa quell’attesa. Il patrimonio lasciato in eredità, rimasto in bilico sino allo scoccare dei loro venticinque, limite spostatosi in seguito ai trent’anni su decisione legislativo, è riuscito a crescere a dismisura.

In primis grazie alla volontà di Harry e William di investire sul capitale della straordinaria mamma. Difatti una volta raggiunta la giusta età per accedervi, la somma riuscì a toccare una somma orientativa di 20 milioni di sterline. Ma al di là del denaro, il dono più significativo e commovente, che resta ancora oggi a disposizione degli sguardi del mondo intero, resta il suo abito da sposa, ideato e realizzato da David ed Elizabeth Emanuel, ed indossato dall’ancora futura principessa il 29 luglio 1981.

Il meraviglioso abito in seta, ornato da perle, e celebre per la lunghezza del suo strascico, di ben oltre i sette metri, è stato esibito in varie occasioni. La più recente ed ufficiale nel corso di quest’estate al Kensington Palace, per poi spostarsi definitivamente alla Fondazione Historic Royal Palaces (dedita alla beneficenza).