Maxi incidente tra moto: il bilancio è tragico, morti e feriti

Ennesima tragedia sulle strade italiane. Stamane, domenica 19 settembre, a Terracina (Latina) si è registrato un drammatico incidente che ha visto coinvolti diversi motocicli. Il bilancio è di tre morti e almeno altrettanti feriti.

Il sinistro sarebbe occorso sulla superstrada Frosinone-mare. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dei fatti: ad un primo esame, lo scontro potrebbe essere avvenuto a causa di un imprudente sorpasso.

Tre morti ed almeno, per il momento, altrettanti feriti gravissimi. Questo il tragico bilancio dell’incidente verificatosi stamane, domenica 19 settembre, sulla superstrada Frosinone-mare all’altezza di Terracina (Latina).

Stando a quanto riportano fonti locali e la redazione di Leggo, secondo una prima ricostruzione, una comitiva avrebbe deciso di organizzare un’uscita in moto. Lungo il tragitto, una persona del gruppo avrebbe azzardato un sorpasso, scontrandosi con un’altra due ruote che procedeva nel senso opposto di marcia. Le tre persone, sui due mezzi coinvolti, sono tutte decedute.

Immediata la chiamata ai soccorsi sopraggiunti sui luoghi insieme ad alcune volanti della Polizia stradale. Lo scontro avrebbe visto coinvolti anche altri veicoli con conseguenze gravissime. Intervenuta, infatti, l’eliambulanza per trasportare d’urgenza un ferito all’Ospedale San Camillo di Roma, mentre altri due sono stati trasferiti presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Al vaglio degli inquirenti, ora la dinamica dei fatti. Bisognerà capire, infatti, quale sia stata la causa che ha condotto al maxi incidente ed accertare eventuali responsabilità. Al momento, come riferito in premessa e stando a quanto appreso dai colleghi di Leggo, la tragedia potrebbe essersi registrata a causa di un sorpasso azzardato.

Una delle vittime, in un primo momento non era stata rinvenuta dagli operatori sanitari perché, all’esito del sinistro, sarebbe stata sbalzata molto lontano rispetto al punto di impatto. L’incidente, per le modalità con cui è avvenuto, sarebbe stato violentissimo.