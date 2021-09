La cantante ama postare foto e video che raccontano il suo passato, l’ultimo descrive la sua partecipazione ad un evento speciale dove è stata madrina amatissima.

Si tratta indubbiamente dell’artista italiana più conosciuta nel mondo. Con oltre 70 milioni di album venduti in carriera, l’artista romagnola ha da poco ottenuto anche la vittoria del Golden Globe per la Miglior Canzone Originale ottenuto con Io Sì (Seen).

Laura Pausini resta però sempre con i piedi per terra nonostante la popolarità indiscussa. Amatissima dal pubblico non ha dimenticato una data importante pochi giorni fa, ovvero quella della nascita del suo fanclub che ha ricordato così sui social:

“Era il 10 settembre del 1995. 26 anni fa nasceva il mio, il nostro fan club. Sorrisi, abbracci, musica, condivisione. Se dovessi pensare a quattro parole per descrivere i nostri incontri, non ho dubbi, sarebbero proprio queste!”.

Laura Pausini l’ha fatto ancora, nuove foto nuovo ricordo

