Lutto nel ciclismo: morto l’ex campione danese investito da un’auto

Chris Anker Sorensen è morto questo sabato (18 settembre) all’età di 37 anni, investito da un’auto mentre era in bicicletta.

In lutto il mondo del ciclismo: Chris Anker Sorensen è scomparso questo sabato 18 settembre all’età di 37 anni, morto investito da un’auto mentre era in bicicletta. La notizia è stata annunciata da TV 2 SPORT: il campione danese su strada del 2015 è morto a Zeebrugge, in Belgio, dove si era recato per commentare i Mondiali di ciclismo, al via da questa domenica (19 settembre), nella veste di opinionista per il canale televisivo danese. Sørensen aveva appena compiuto 37 anni lo scorso 5 settembre.

Words can’t express my sadness to hear of the tragic passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.

To the family, friends and @dcucykling, my deepest sympathies for this terrible loss. pic.twitter.com/qFK2dXN4RI

— David Lappartient (@DLappartient) September 18, 2021