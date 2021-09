Mercedesz mostruosa sui social network: la figlia di Eva ha appena postato uno scatto in cui indossa un vestito che scopre i suoi lati migliori.

Bella come la madre. Sensuale come la madre. Bomba sexy come la madre. Mercedesz ha preso tantissimo dalla storica diva, soprattutto le cose migliori. Tra le due purtroppo il rapporto si è distrutto col tempo: non si parlano e spesso si punzecchiano sui social network o attraverso interviste ai media.

Memi, con le sue fotografie assurde, manda sempre in visibilio il suo bacino d’utenza. La 30enne, anche in questa calda domenica di settembre, ha illuminato il mondo del web con uno scatto splendido. Il vestito da lei indossato è favoloso e scopre tutti i lati più belli della showgirl.

Mercedesz, il vestito è favoloso e scopre i lati migliori: il seno esplode!

La classe 1991, quest’oggi, è stata davvero incontenibile: lo scatto apparso sul suo profilo ha ottenuto immediatamente numeri mostruosi e commenti esagerati. La 30enne indossa un vestitino strepitoso estremamente scollato: il suo décolleté implode e manda in subbuglio Instagram.

Lo spacco non è legale e mette in evidenza le sue gambe chilometriche. Il post odierno ha acceso la fantasia degli ammiratori. “Vivere non è abbastanza, bisogna avere il sole, la libertà e un piccolo fiore“, ha scritto in primis una frase profonda. La figlia di Eva ha svelato a tutti l’evento a cui ha preso parte. “L’altra sera sono tornata a presentare il #fashionshow per la quinta volta. Mi sono divertita moltissimo come sempre”, si legge.

