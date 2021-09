Meteo: le previsioni per domenica 19 settembre 2021

Come saranno le previsioni del meteo per questa penultima domenica di settembre? Cosa dobbiamo aspettarci durante la giornata.

E’ stato un weekend decisamente altalenante, in diverse regioni d’Italia il cielo è stato coperto da nuvole mentre in altre il sole splendeva. La temperatura ha oscillato tra i 26° ed i 32°.

In alcune regioni è stato diramato lo stato di emergenza dalla Protezione Civile ma per fortuna non si sono registrati danni a persone o a cose a causa dei violenti rovesci.

La situazione oggi non sembra cambiare, ma vediamo nel dettaglio che domenica italiana sarà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Anche tu soffri d’insonnia? Devi assolutamente conoscere cause, sintomi e terapie

In arrivo la perturbazione n.4

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Il cuore, muscolo fondamentale per vivere. Sai come tenerlo sano e forte?

Un meteo davvero instabile su tutta Italia, è in arrivo la perturbazione n.4 ma sarà piuttosto veloce, ad essere più coinvolte sono le regioni settentrionali. Vediamo nel dettaglio com’è la situazione.

NORD

Al Nord in mattinata sono previste delle precipitazioni concentrate verso Ovest che si sposteranno durante la giornata verso il Nord-Est, inizialmente considerate deboli, queste si intensificheranno sotto forma di temporali, con grandinate e raffiche di vento, non sono esclusi nubifragi. Le temperature caleranno visibilmente a causa della pioggia ed oscilleranno tra i 22° ed i 26°.

CENTRO

Al Centro sono previsti dei temporali isolati concentrati maggiormente nelle regioni tirreniche, in particolare in Umbria e Marche. Ma nulla di preoccupante, le temperature continueranno ad essere stabili ed oscilleranno tra i 26° ed i 30°.

SUD ED ISOLE

Al Sud e sulle Isole il tempo resterà stabile, non sono previste precipitazioni, in gran parte del Meridione splenderà il sole, soprattutto in Calabria e in Sicilia che toccheranno temperature davvero estive intorno ai 35°-36°.

La settimana inizierà con tempo stabile e soleggiato al Sud, mentre al Centro-Nord l’atmosfera sarà variabile. Non sono previste ad ogni modo precipitazioni importanti, per la giornata di martedì invece è prevista una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla penisola iberica, gli effetti non sono ancora noti e dovranno essere ancora valutati.

Ad ogni modo le temperature non dovranno calare ulteriormente rispetto alla media stagionale.