Monete preziose: occhio ai due euro: gli esemplari che possono arricchirti

Monete preziose, i tuoi spiccioli potrebbero valere più di duemila euro: ecco quali sono gli esemplari più rari.

Per gli appassionati dello shopping online le monete sono diventate una presenza quasi fastidiosa, eppure nelle tasche dei vecchi cappotti o in fondo alle borse potrebbero nascondersi esemplari davvero preziosi. Non tutti lo sanno, ma nel corso degli anni diversi lotti di monete hanno acquisito un valore così particolare che se vendute potrebbero far fruttare a chi le possiede più di 2.500 euro. Flooxer Now si è confrontato con una serie di esperti per individuare le 6 monete più preziose in circolazione, ecco quali sono.

Monete preziose: ecco quali tenere d’occhio

La maggior parte degli esemplari rari di cui parliamo sono monete dal valore (apparente) di due euro. Una delle monete più preziose in circolazione anche in Italia è la moneta che San Marino ha fatto coniare nel 2004, subito dopo aver aderito alla moneta unica; questi esemplari valgono oggi tra i 130 e i 200 euro. 300 euro, invece, valgono le 100mila monete coniate dallo Stato del Vaticano nel 2005 in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. “Solo” dai 15 ai 25 euro si possono guadagnare se si è in possesso di una delle monete coniate da Malta nel 2011 per celebrare le elezioni. 20 euro valgono anche le 100mila monete “sbagliate” coniate dalla Spagna nel 2009, facilmente riconoscibili poiché presentano un errore nel disegno delle stelle europee. Le monete celebrative per i 50 anni dei Trattati di Roma coniate dalla Slovenia nel 2007, invece, valgono oggi 50 euro; ne esistono 40mila pezzi, sempre dal valore apparente di due euro.

Ma il vero tesoro è composto dai duemila esemplari di moneta da 2 euro coniate dal Principato di Monaco nel 2007 in onore di Grace Kelly: queste monete hanno una qualità superiore alla media, e oggi ogni moneta può valere tra i 2mila e i 2.500 euro.