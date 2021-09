“Che f**a Fede”, la Pellegrini non resiste e si confessa di fronte a tutti. Fan devastati – FOTO

Federica Pellegrini non resiste e lo confessa davanti a tutti. Il pubblico del web non rimane indifferente di fronte al suo ultimo post

Federica Pellegrini non contiene l’eccitazione in vista della puntata di “Verissimo” che sta per andare in onda. La nuotatrice ha concesso un’intervista a Silvia Toffanin nel giorno del suo debutto più importante. Per la prima volta, infatti, la trasmissione della moglie di Pier Silvio terrà compagnia ai telespettatori anche nella giornata di domenica, raddoppiando l’appuntamento settimanale e, di conseguenza, le emozioni per i telespettatori. L’atleta, che ha aperto le porte del proprio cuore alla Toffanin, ha ricordato ai suoi followers la puntata imminente. Il suo ultimo, imperdibile post ha già guadagnato oltre 20mila “cuoricini”. Di cosa si tratta?

La Pellegrini non resiste e si confessa di fronte a tutti. Fan devastati – FOTO

Nel corso dell’appuntamento domenicale di “Verissimo“, Silvia Toffanin darà spazio all’amatissima Federica Pellegrini. La campionessa olimpica, orgoglio italiano nell’ambito del nuoto, si ritirerà dalle competizioni al termine dell’International Swimming League, dopo una carriera in cui i successi non sono certamente mancati. Impaziente di godersi la puntata, la Pellegrini ha recentemente pubblicato uno scatto tramite cui ha voluto ricordare ai suoi 1,5 milioni di fan l’imminente messa in onda del format.

“Una chiacchierata a cuore aperto tra amiche oggi pomeriggio a Verissimo…“, ha scritto Federica nella didascalia che completa lo scatto. Nella foto, la nuotatrice è bellissima con indosso un look casual che esalta la sua forma fisica invidiabile. I jeans a vita alta valorizzano le sue forme, il chiodo multicolore smorza l’outfit facendola apparire ancora più sensuale. Nei commenti, i followers non hanno potuto far a meno di esprimerle i loro apprezzamenti.

“Che f**a Fede“, “Sei sempre più bella“, “A tra poco“: queste le osservazioni degli utenti sotto al post. Senza ombra di dubbio, i consensi alla nuotatrice non sembrano mai venir meno.