Chiara Ferragni, pochi mesi fa, ha messo al mondo la piccola Vittoria. Più cresce e più diventa bellissima: i followers dell’imprenditrice digitale sono pazzi di lei

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del web. Era solo una modella, un’imprenditrice digitale e un’esperta di moda fino a qualche anno fa, poi nel corso degli ultimi anni è riuscita a diventare un vero punto di riferimento per tantissime persone che hanno cominciato a seguirla quando ha iniziato una relazione con il rapper milanese Fedez. I due hanno messo su famiglia e ad oggi i loro figli, Leone e la piccola Vittoria, sono amatissimi dal mondo dei social.

Chiara Ferragni mostra la piccola Vittoria: la secondogenita dei Ferragnez conquista tutti

Proprio lo scorso marzo, Chiara ha messo al mondo Vittoria Lucia Ferragni. Aveva annunciato questa gravidanza a settembre dello scorso anno, raccontando di averlo scoperto mentre lei e Fedez erano in vacanza in estate con tutta la loro famiglia. Questa seconda gravidanza è stata molto speciale per Chiara, lei e Fedez hanno affrontato insieme tantissime cose fino alla nascita della piccola avvenuta a pochi giorni di distanza dal compleanno di Leone. Ad oggi Vittoria ha sei mesi ed è già amatissima dal web: ha i capelli biondi come quelli della sua mamma, dei grandi occhi azzurri e un sorriso che sarebbe in grado di sciogliere chiunque. Nelle ultime foto e nell’ultimo video pubblicato su Instagram Vittoria è tra le braccia di Chiara ed è semplicemente commovente.

Nel giro di pochissimi secondi, il post pubblicato da Chiara ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento. Così piccola e Vittoria è già una piccola influencer.