“La tua presenza rende ogni cosa bella”, Sabrina Ferilli il vestito scende giù, dècollète intrigante in vista: intramontabile – FOTO

Sabrina Ferilli sceglie l’abbigliamento giusto per mettere in risalto un’eleganza mostruosa, con alla base un fisico irraggiungibile: i dettagli.

La simpaticissima attrice romana, Sabrina Ferilli ha fatto il passo più lungo della sua gamba durante l’ultima pubblicazione via Instagram.

Nonostante l’età non più florida come una volta, la Ferilli non sembra mostrare neanche uno strascico ingiurioso dovuto alla maturità temporale.

L’ultimo “assaggio” di un aspetto fisico che non ha nulla da invidiare a quello dei vecchi tempi lo abbiamo avuto in occasione della messa in onda di “Tu Si que Vales” di ieri sera, nelle vesti di giudice del programma.

In compagnia dei colleghi vip dello spettacolo, Sabrina cattura l’attenzione di tutti i presenti in studio e i telespettatori da casa. Non è la prima volta che accade ma dopo tanto tempo lontana dalla tv, l’immagine di donna afrodisiaca e perfetta in ciascun lineamento è balzata subito agli occhi degli addetti.

Negli studi della Mediaset dunque non è stata solo una serata di divertimento, ma anche di attenzioni ai dettagli delle qualità fisiche

Sabrina Ferilli, una dea favolosa nonostante tutto: irraggiungibile – FOTO

