Scooter si scontra con un’auto: morto ragazzo di soli 15 anni

Nella serata di ieri, a Castellabate, in provincia di Salerno, un ragazzo di soli 15 anni è morto in seguito ad un drammatico incidente in scooter.

Una vita spezzata a soli 15 anni nell’ennesimo incidente stradale verificatosi sulle strade del nostro Paese. È accaduto nella serata di ieri a Castellabate, in provincia di Salerno. La vittima si trovava alla guida del proprio scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, ha impatto contro un’auto. Dopo lo scontro, l’adolescente è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto. I soccorsi, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al 15enne e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine.

Salerno, scontro tra auto e scooter: spezzata la vita di un ragazzo di soli 15 anni

Un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 18 settembre, a Castellabate, piccolo comune in provincia di Salerno, è costato la vita ad un ragazzino di soli 15 anni, di cui non è stata resa nota l’identità.

Secondo quanto riferiscono alcune fonti locali, tra cui la redazione di Salerno Today, il 15enne stava viaggiando alla guida del suo scooter lungo via del Mare quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato con un’auto, all’altezza dello svincolo per Ogliastro Marina. Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare dalla sella del mezzo l’adolescente, poi finito rovinosamente sull’asfalto dopo un volo di diversi metri.

Sul luogo della tragedia, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 15enne e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Qui i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma, poco dopo l’arrivo al nosocomio, il ragazzo è deceduto per le gravi ferite riportate nello scontro.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di legge e ora stanno cercando di risalire con esattezza alla dinamica e alle cause del sinistro mortale.