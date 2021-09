Zodiaco, i segni che non hanno mai voglia di fare nulla: scopri la classifica

Fare sport? Partecipare in continuazione ad attività sociali o eventi? Essere perennemente attivi? Tutto questo non fa per i segni zodiacali più pigri che non hanno mai voglia di fare nulla

Una vita frenetica e perennemente in attività non fa per loro e faranno di tutto per evitarla. Parliamo di quei segni zodiacali che spiccano per una pigrizia innata e che non vorrebbero mai essere presi in considerazione per fare qualcosa che necessiti un particolare sforzo fisico. Scopriamo insieme quali persone fanno parte di questa categoria e soprattutto sotto quali segni zodiacali ricadono.

I segni zodiacali più pigri e fannulloni: non hanno mai voglia di fare nulla

Tra i segni zodiacali che preferiscono non lasciarsi coinvolgere da attività caotiche troviamo il Toro, un segno piuttosto pigro. In particolare non ama affaticare il proprio corpo e preferisce di gran lunga dover attivare la propria mente piuttosto che il suo fisico. Per questo gradirà contesti più tranquilli e in grado di lasciare spazio a scambi personali e creativi. Tutto fuorché sudare!

Tra i più pigri in assoluto troviamo il segno del Cancro che passerebbe ore interminabili sul divano. Quando si avvicinano le stagioni più fredde nessuno sembra riuscire nell’impresa di smuoverlo da casa, dove preferisce di gran lunga passare del tempo. Tuttavia gradisce la compagnia e per questo invita spesso a cena o a scambiare delle chiacchiere le persone che ama. Tanto meglio se saranno loro a spostarsi e lui potrà rimanere tra le proprie mura domestiche.

Poi c’è il segno del Leone che potrebbe essere definito un fannullone a intermittenza. Le persone nate sotto questo segno tendono infatti a vivere giornate frenetiche e periodi della propria vita nei quali si attivano volontariamente. A questi però si alternano giorni di grande pigrizia, in cui l’unica cosa che sembrano voler fare è dormire o passare ore sotto le coperte. Proprio come se avessero bisogno di ricaricare le pile prima di tornare a “vivere”.

Infine c’è l’Acquario che brama il riposo e sembra non averne mai abbastanza. Per questo motivo la sua risposta a eventuali proposte di attività è spesso negativa, poiché dopo giornate di lavoro e di stress psicologico sente il bisogno di rilassare la propria mente e soprattutto il proprio corpo.