Kasia Smutniak è una delle attrici più amate del mondo dello spettacolo: sui social è molto seguita e l’ultimo scatto ha conquistato tutti

Kasia Smutniak è senza ombra di dubbio una delle attrici più belle del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso della sua carriera ha ricoperto tanti ruoli e ha sempre tolto il fiato ai suoi fans nelle numerose fiction a cui ha preso parte, ma anche molti film e tanto altro. Per tanti anni è stata sotto ai riflettori per la sua storia d’amore con Pietro Taricone, ex concorrente del Grande Fratello morto improvvisamente giovane in un brutto incidente. Dopo questa brutta batosta, si è rialzata e ha cercato di continuare la sua vita.

Kasia Smutniak e il selfie che ha fatto impazzire tutti con uno scatto

Kasia ha vissuto un lungo periodo di solitudine dopo la sua morte, periodo in cui ha realizzato tanti progetti che lei e Pietro avevano ideato insieme, tenendo così vivo il suo ricordo nel proprio cuore e in quello di chi lo amava. Ad oggi è finalmente una donna serena, realizzata e felice, ha quasi mezzo milione di followers che la segue su Instagram e gli scatti che pubblica riescono sempre a conquistare tutti: sono rari ma efficaci. Kasia ha fatto innamorare i suoi followers oggi con un semplice selfie, una foto che mette in mostra qualcosa che tutti già sapevano: nonostante gli anni stiano passando anche per lei, non smette di essere una delle donne più belle che abbiamo mai visto nella nostra televisione.

L’ultimo scatto che ha pubblicato ha raggiunto in pochissimi minuti migliaia di likes e una quantità infinita di commenti: tanto amore assolutamente meritato per una delle attrici più apprezzate di sempre.