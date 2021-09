“Un Posto al Sole” anticipazioni 20 settembre: Susanna peggiora ancora

Un Posto al Sole si prepara a questa nuova settimana: le condizioni di Susanna purtroppo non sono migliorate e i medici hanno deciso di prolungarle il coma

Inizia una nuova settimana per Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più longeva della televisione italiana. Michele è felicissimo per la pubblicazione del suo libro e ha la testa impegnata per questo, ma è proprio questo motivo a spingere Silvia a continuare la sua doppia vita in completa tranquillità. Michele è troppo impegnato per rendersi conto che sua moglie ha un amante da un po’ di tempo. C’è solo un problema: per quanto può davvero andare avanti questa situazione?

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Intanto le condizioni di Susanna stanno peggiorando, e per questo i dottori hanno deciso di prolungarle il coma per darle più possibilità di farcela: dunque, la giovane Susanna dovrà restare addormentata ancora per molto e non potrà aiutare la polizia con le indagini. Niko è semplicemente distrutto, un po’ per quello che sta succedendo alla sua ex fidanzata e un po’ per suo padre che è finito tra i sospettati. Intanto Jimmy e Bianca hanno scoperto che il loro nonno sta rischiando la galera e non è non è facile per i due bambini scendere a patti con questa consapevolezza. Intanto Franco prende un’importante decisione che potrebbe cambiare improvvisamente tutto per sempre.

Intanto Guido e Mariella vivranno un momento molto particolare e si ritrovano a ricevere un’offerta da aiuto dall’ultima persona che mai avrebbero pensato. Di chi si tratta? Non ci resta che attendere per scoprirlo nella prossima puntata.