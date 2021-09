Úrsula Corberó senza veli su Instagram emoziona i fan. Slip e stivali alti con tacco, la visione dell’attrice è rosso fuoco: sensualità disarmante

Aspirante attrice fin dall’età di sei anni, l’innato talento di Úrsula Corberó emerge in modo decisamente precoce, per raggiungere l’apice grazie al celebre ruolo interpretato in una delle serie tv più amate degli ultimi anni. Si tratta del personaggio più controverso ed intrigante in “La Casa di Carta“, che ha permesso all’attrice di ottenere il successo internazionale.

Complici i meccanismi ad alta tensione della serie televisiva ideata da Álex Pina, che lasciano costantemente lo spettatore con il fiato sospeso, incapace di prevedere il finale della puntata in corso. Ma anche le ricche sfumature che caratterizzano ognuno dei rapinatori dell’eterogenea banda del “Professore”, originate da un passato doloroso e complicato. Proprio come quello di “Tokyo“, la personalità più forte dell’intersa storia, che nei primi 5 episodi della quinta e ed ultima stagione, svela attraverso l’uso di flashback il percorso che l’ha condotta all’interno della Banca di Spagna.

La capacità interpretativa intensa dell’attrice è perfetta per l’esplosività del suo ruolo ribelle e sexy, tanto da aver fatto perdere la testa a innumerevoli fan di tutto il mondo. Complice la sua bellezza particolare ed il fascino magnetico, gran parte racchiuso nello sguardo potente. Divenuta un vero e proprio sex symbol, vanta anche su Instagram un largo seguito, con il numero di 23,5 milioni di followers, rimasti senza partole davanti all’ultimo scatto pubblicato.

Úrsula Corberó, slip e stivali alti: il look irresistibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Carisma, personalità e seduzione: sono queste le caratteristiche del fascino di Úrsula Corberó, che ama osare con scelte di stile azzardate ma sempre accattivanti. Un esempio viene fornito dall’attrice nel suo ultimo post, dove sfoggia un look decisamente disinibito e apertamente provocante, quasi senza veli.

Rosso è il colore predominante dello scatto ma anche dell’emozione che suscita, un inno alla sensualità più trasgressiva, che toglie il respiro agli utenti. Stivali bianchi altezza ginocchio con tacco, slip rossi con lacci laterali, e top in pendant a spalla scoperta: irresistibile la proposta dell’attrice, consapevole di ammaliare il web con la sua ammaliante bellezza. L’iconica frangetta di “Tokyo” sottolinea lo sguardo profondo, che punta pericolosamente all’obiettivo.

Tripudio di like per l’attrice, che anche fuori dal set rappresenta un indiscusso simbolo di esplosiva sensualità.